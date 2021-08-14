Елизавета I и II: золотые королевы. Документальный фильм Би-би-си

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Елизавета II самый долгоправящий монарх в истории Великобритании, она на троне уже почти 70 лет. За время ее правления человек высадился на Луне, и сменилось 14 премьер-министров.

Но 400 лет назад правила другая королева Елизавета. В этой серии фильмов мы сравним двух Елизавет, чтобы убедиться, что хотя их разделяют века, многое в обстоятельствах их жизней их сближает. В первой части вы узнаете о нелегком пути двух принцесс к трону, а также о том, как они подошли к выбору спутника жизни. Во второй части мы расскажем о том, как две молодые женщины - Мария Стюарт и принцесса Диана, стали угрозой правлению двух величайших королев Великобритании.