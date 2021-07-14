Страны ЕС не пускают лодки с беженцами в свои воды. Правозащитники бьют тревогу

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Страны ЕС не пускают лодки с беженцами в свои воды. Правозащитники бьют тревогу

3 часа назад

Сообщения о том, что береговая охрана на границах Евросоюза дает отпор беженцам и разворачивает их лодки, часто появляются в СМИ. Би-би-си решила расследовать несколько случаев, когда мигранты заявляли о жестоком обращении со стороны греческих властей.

Греческий министр по вопросам миграции и убежища Нотис Митарачи отверг утверждения высокопоставленного чиновника ЕС о том, что Афины нарушают Хартию основных прав ЕС, и заявил, что сообщения о незаконной депортации людей, пытающихся попасть в Грецию из Турции, были "необоснованными".

Правозащитные группы утверждают, что тысячи людей, ищущих убежища в Европе, были вытеснены из Греции в Турцию, прежде чем им была предоставлена возможность подать заявление о предоставлении убежища.