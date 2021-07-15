Подкаст "Что это было". Приведет ли смерть избитого журналиста к отставке премьера Грузии?

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Подкаст "Что это было". Приведет ли смерть избитого журналиста к отставке премьера Грузии?

8 минут назад

В Грузии десятки журналистов пострадали в результате насилия со стороны противников Марша достоинства. Оператор одного из грузинских телеканалов Александр Лашкарава, жестоко избитый радикалами, позднее скончался. И сейчас многие журналисты требуют отставки премьера. В этой непростой истории разбирается тбилисский корреспондент Русской службы Би-би-си Нина Ахметели.