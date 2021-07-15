Чего требуют от властей Чехии жертвы принудительной стерилизации

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Чего требуют от властей Чехии жертвы принудительной стерилизации

5 минут назад

Сотни женщин были принудительно стерилизованы в Чехословакии. Большинство случаев относится к 70-м и 80-м годам. Но последнюю известную насильственную стерилизацию произвели в 2007 году. Большинство жертв - цыганки, но стерилизации касались, например, и женщин с инвалидностью.

"У нас в Центральной Европе к цыганам исторически относились пренебрежительно. [Есть стереотип,] что цыгане - чужаки, что они не вписываются, воруют. [Во время коммунизма] завелась такая практика - социальные работницы давили на женщин, чтобы те пошли на операцию", - рассказывает активист Кумар Вишванатан.

В 2009 году чешское правительство выразило сожаление из-за практики принудительных стерилизаций. Сейчас парламентарии работают над новым законом, который позволит выплатить жертвам компенсации.