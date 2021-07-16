Наводнение в Европе: число жертв в Германии и Бельгии растет

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Наводнение в Европе: число жертв в Германии и Бельгии растет

37 минут назад

Из-за сильнейшего наводнения в Западной Германии и Бельгии погибли не менее 120 человек. Более тысячи человек пропали без вести. В Нидерландах власти призвали эвакуироваться жителей городов и деревень, расположенных вдоль реки Маас.

Разлив рек ил-за обильных осадков сопровождается сильными разрушениями. Люди вынуждены спасаться на крышах и чердаках домов - их спасают при помощи вертолетов.