"Зрение не нужно, если ты видишь мечту". Слепой паралимпиец Лекс Джиллетт о пути к победам

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"Зрение не нужно, если ты видишь мечту". Слепой паралимпиец Лекс Джиллетт о пути к победам

2 минуты назад

Американец Лекс Джиллетт потерял зрение в детстве. Сейчас ему 36, он четырехкратный медалист Паралимпиады, чемпион мира и обладатель мирового рекорда в прыжках в длину. Но останавливаться на этом он не собирается.

Джиллетт тренируется вместе со своим проводником, он ставит спортсмена на стартовую позицию, с которой тот начинает разбег.

Прыгун, разбегаясь, ориентируется на голос помощника, а также считает шаги.