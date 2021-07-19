"Зрение не нужно, если ты видишь мечту". Слепой паралимпиец Лекс Джиллетт о пути к победам
"Зрение не нужно, если ты видишь мечту". Слепой паралимпиец Лекс Джиллетт о пути к победам
Американец Лекс Джиллетт потерял зрение в детстве. Сейчас ему 36, он четырехкратный медалист Паралимпиады, чемпион мира и обладатель мирового рекорда в прыжках в длину. Но останавливаться на этом он не собирается.
Джиллетт тренируется вместе со своим проводником, он ставит спортсмена на стартовую позицию, с которой тот начинает разбег.
Прыгун, разбегаясь, ориентируется на голос помощника, а также считает шаги.
Джиллетт рассказал Би-би-си о том, что помогает ему на пути к новым рекордам.