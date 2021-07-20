Беглые полицейские в джунглях Мьянмы. Истории силовиков, перешедших на сторону протестующих
Беглые полицейские в джунглях Мьянмы. Истории силовиков, перешедших на сторону протестующих
С тех пор как в Мьянме, после военного переворота, усилились продемократические протесты, число перебежчиков среди полицейских неуклонно растет. Участились и случаи вооруженных нападений на полицейские участки и военные конвои.
Группа беглых полицейских, скрывающихся от властей в джунглях, пригласила съемочную группу Би-би-си к себе в лагерь и рассказала о том, почему готова встать на сторону протеста с оружием в руках.