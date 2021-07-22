"Я все еще жива". Нападение на Утойе глазами выживших 10 лет спустя
"Я все еще жива". Нападение на Утойе глазами выживших 10 лет спустя
22 июля 2011 Андерс Брейвик совершил два нападения в Норвегии, в результате которых погибли десятки людей. Его мишенями стали противники ультраправой националистической идеологии.
Сначала бомба, заложенная в автомобиле у государственного учреждения в Осло, унесла жизни 8 человек. Затем Брейвик отправился на остров Утойя, где был расположен молодежный лагерь Рабочей партии страны. Там он открыл огонь и убил 69 человек.
Брейвика приговорили к 21 году тюремного заключения - максимальному сроку, позволенному по законам Норвегии. Но этот срок может быть продлен, если власти сочтут, что он по-прежнему представляет угрозу.