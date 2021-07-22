"Я все еще жива". Нападение на Утойе глазами выживших 10 лет спустя

22 июля 2011 Андерс Брейвик совершил два нападения в Норвегии, в результате которых погибли десятки людей. Его мишенями стали противники ультраправой националистической идеологии.

Сначала бомба, заложенная в автомобиле у государственного учреждения в Осло, унесла жизни 8 человек. Затем Брейвик отправился на остров Утойя, где был расположен молодежный лагерь Рабочей партии страны. Там он открыл огонь и убил 69 человек.

Брейвика приговорили к 21 году тюремного заключения - максимальному сроку, позволенному по законам Норвегии. Но этот срок может быть продлен, если власти сочтут, что он по-прежнему представляет угрозу.