"Я все еще жива". Нападение на Утойе глазами выживших 10 лет спустя

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"Я все еще жива". Нападение на Утойе глазами выживших 10 лет спустя

17 минут назад

22 июля 2011 Андерс Брейвик совершил два нападения в Норвегии, в результате которых погибли десятки людей. Его мишенями стали противники ультраправой националистической идеологии.

Сначала бомба, заложенная в автомобиле у государственного учреждения в Осло, унесла жизни 8 человек. Затем Брейвик отправился на остров Утойя, где был расположен молодежный лагерь Рабочей партии страны. Там он открыл огонь и убил 69 человек.