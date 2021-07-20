Подкаст "Что это было". Почему "Команда 29" объявила, что ее "больше нет"?

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Подкаст "Что это было". Почему "Команда 29" объявила, что ее "больше нет"?

час назад

Юридическое правозащитное объединение "Команда 29" объявило о своей ликвидации. Российская генпрокуратура отождествляет "Команду 29" с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включенной в России в перечень нежелательных организаций.

Что стоит за этой юридической формулировкой и что дальше будет с правозащитниками, входившими в это объединение, объясняют корреспонденты Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко и Анна Пушкарская.