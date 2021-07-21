Олимпийцы пандемии. Как спортсмены готовились к играм в Токио во время коронавирусных ограничений
Олимпийцы пандемии. Как спортсмены готовились к играм в Токио во время коронавирусных ограничений
Спортсменов на Олимпиаде в Токио ждут беспрецедентные меры безопасности, призванные сократить риск распространения коронавируса. Но и путь к играм был для участников непростым.
Многие атлеты в условиях локдаунов и прочих ограничений, принимавшихся в разных странах, переосмыслили саму рутину тренировок.
От бега в ванной до тира в коридоре - Би-би-си собрала самые необычные места и способы подготовки, которые пришлось изобрести олимпийцам.