Олимпийцы пандемии. Как спортсмены готовились к играм в Токио во время коронавирусных ограничений

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Олимпийцы пандемии. Как спортсмены готовились к играм в Токио во время коронавирусных ограничений

40 минут назад

Спортсменов на Олимпиаде в Токио ждут беспрецедентные меры безопасности, призванные сократить риск распространения коронавируса. Но и путь к играм был для участников непростым.

Многие атлеты в условиях локдаунов и прочих ограничений, принимавшихся в разных странах, переосмыслили саму рутину тренировок.