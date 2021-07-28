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К главному редактору The Insider пришли с обыском. Видео

14 минут назад

Полиция пришла с обыском к главному редактору The Insider Роману Доброхотову. За неделю до этого издание признали иностранным агентом.

В The Insider предположили, что обыск может быть связан с уголовным делом о клевете, которое возбудили по заявлению нидерландского блогера Максимилиана Ван дер Верффа. Ранее издание выпустило материал, в котором говорилось, что голландец мог сотрудничать с минобороны России и ГРУ.