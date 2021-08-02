"Месть за видео". Что происходит с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской

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"Месть за видео". Что происходит с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской

44 минуты назад

В воскресенье, 1 августа, сотрудники тренерского штаба Беларуси пришли в комнату легкоатлетки Кристины Тимановской и велели собираться. Ее доставили в аэропорт и попытались насильно вывезти из Токио, однако спортсменка отказалась и обратилась за помощью к полицейским.