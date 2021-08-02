"Месть за видео". Что происходит с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской
"Месть за видео". Что происходит с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской
В воскресенье, 1 августа, сотрудники тренерского штаба Беларуси пришли в комнату легкоатлетки Кристины Тимановской и велели собираться. Ее доставили в аэропорт и попытались насильно вывезти из Токио, однако спортсменка отказалась и обратилась за помощью к полицейским.
Ранее девушка в “Инстаграме” раскритиковала белорусских спортивных чиновников. Они пытались поставить ее на эстафету 4 по 400 метров без ее ведома, в то время как Тимановская специализируется на беге на дистанции 100 и 200 метров.