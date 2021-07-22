Пожарные поезда и вертолеты. Как в США и Канаде тушат горящие леса
Пожарные поезда и вертолеты. Как в США и Канаде тушат горящие леса
Лесные пожары бушуют на западном побережье США и Канады. Калифорнийские пожарные одновременно пытаются совладать сразу с несколькими крупными возгораниями леса. В операции задействована воздушная техника и даже специально оснащенный поезд.
Удушливый дым газ с западного побережья уже достиг восточного. Во многих городах висит смог.
Власти нескольких мегаполисов предупредили жителей об опасном уровне загрязнения воздуха.