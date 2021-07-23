Подкаст "Что это было". Игры в Токио: главное - не победа, а неучастие

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подкаст "Что это было". Игры в Токио: главное - не победа, а неучастие

7 минут назад

В Токио начинаются самые необычные в послевоенной истории Олимпийские игры. Их перенесли на год из-за пандемии коронавируса, болельщиков из других стран в Японию все равно не пустили, сами японцы выступают резко против Олимпиады, а организаторы не исключают отмены Игр, если число заболевших ковидом спортсменов резко возрастет.

Поэтому в этом выпуске подкаста мы обратились не к спортивным обозревателям, а к научному корреспонденту Русской службы Би-би-си Николаю Воронину и попросили его порассуждать о том, как в нынешней ситуации провести крупнейший спортивный турнир в мире, не подвергая тысячи его участников опасности.