Подкаст "Что это было". Лонгрид: Как кругосветка детей стала подкаст-сериалом

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Подкаст "Что это было". Лонгрид: Как кругосветка детей стала подкаст-сериалом

9 минут назад

По выходным в подкасте "Что это было. Лонгрид" мы говорим с авторами заметных и важных текстов и видео Русской службы Би-би-си. Но на этот раз поговорим о подкастах.

У нас вышел подкаст-сериал "Пассажиры Йомей Мару" - о том, как 100 лет назад 768 детей уехали из Петрограда в летний лагерь, а вернулись домой спустя два с половиной года, совершив кругосветное путешествие.

И в гостях у "Лонгрида" - автор этого подкаста Илья Кизиров и один из его создателей Сева Бойко.

Они рассказывают о том, как из шутки и статьи в Википедии возник семисерийный сериал, почему события столетней давности по-прежнему важны и актуальны. А еще - как этот подкаст раскрыл неожиданные таланты наших коллег.