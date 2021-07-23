Груды машин и рыбы на улицах. Последствия наводнения в Китае
Груды машин и рыбы на улицах. Последствия наводнения в Китае
В китайской провинции Хэнань борются с последствиями сильного наводнения. Кадры, снятые с дрона в наиболее пострадавшем городе Чжэнчжоу, дают представление о масштабе бедствия.
Владельцы автомобилей пытаются найти унесенные потоками грязи авто, разрушены мосты, здания. Некоторые населенные пункты отрезаны от спасателей водой - наводнение обрушило несколько мостов.
По меньшей мере 30 человек погибли, сотни тысяч были вынуждены покинуть дома.