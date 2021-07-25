Украинский Нью-Йорк. Зачем поселок Новгородское переименовали и как там теперь живется
Украинский Нью-Йорк. Зачем поселок Новгородское переименовали и как там теперь живется
Летом 2021 года Верховная рада вернула поселку Новгородское его историческое название. Теперь в Донецкой области есть свой Нью-Йорк.
Поселение было основано в конце 18 века, и до начала 50-х годов прошлого века называлось Нью-Йорк. А после – Новгородское. Теперь ему вернули историческое название.
Корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко побывал в Нью-Йорке Донецкой области, который находится всего в нескольких километрах от непризнанной ДНР, и узнал, как там живется.