Оса вдохновила ученых на создание нового инструмента для операций
Оса вдохновила ученых на создание нового инструмента для операций
Ученые из Нидерландов использовали способ откладывания яиц осами-наездницами, чтобы разработать новый инструмент для малоинвазивных операций.
В настоящее время инструменты, используемые, например, в лапароскопии, часто засоряются, поскольку работают через всасывание. Новое устройство работает за счет трения и позволяет решить эту проблему.
Команда из Технологического университета Делфта создала прототип и надеется, что инструмент будет готов к использованию в течение нескольких лет.