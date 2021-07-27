Протесты в Иране. Нехватка питьевой воды в провинции Хузестан привела к уличным акциям против властей
Протесты в Иране. Нехватка питьевой воды в провинции Хузестан привела к уличным акциям против властей
На юго-западе Ирана из-за критической нехватки питьевой воды уже больше недели проходят акции протеста и гражданского неповиновения. Полиция использует огнестрельное оружие против участников митингов. По некоторым сообщениям, есть погибшие.
Протесты и недовольство целым рядом социальных и бытовых проблем распространяются по стране.
ООН обвинила иранские власти в жестоком подавлении акций. Тегеран назвал это ложью.