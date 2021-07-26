Новая волна наводнений - от Забайкалья до Лондона
Новая волна наводнений - от Забайкалья до Лондона
Аномальные дожди привели к катастрофическим наводнениям по всему миру - от России и Китая до Западной Европы.
В течение нескольких дней в Лондоне из-за сильного ливня затопило улицы и метро, в российской деревне Урюм река снесла единственный мост, а в бельгийском Динане машины плавали по улицам.
По мнению ученых, экстремальная погода - результат глобального потепления.
Об этом в материале Русской службы Би-би-си.