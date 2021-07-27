Канадские разработчики создали приложение для определения состояния здоровья кошек

Приложение Tably придумали для того, чтобы лучше понимать состояние здоровья кошек.

Нужно только сделать снимок камерой в телефоне, а искусственный интеллект приложения проанализирует его и даст заключение.

Пока приложение работает не идеально. Но разработчики говорят, что рост базы данных проанализированных кошек поможет улучшить результат.