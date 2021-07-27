Канадские разработчики создали приложение для определения состояния здоровья кошек
Канадские разработчики создали приложение для определения состояния здоровья кошек
Приложение Tably придумали для того, чтобы лучше понимать состояние здоровья кошек.
Нужно только сделать снимок камерой в телефоне, а искусственный интеллект приложения проанализирует его и даст заключение.
Пока приложение работает не идеально. Но разработчики говорят, что рост базы данных проанализированных кошек поможет улучшить результат.