Подкаст "Что это было". Как статус иноагента меняет жизнь журналиста?

час назад

Российские власти активно пополняют списки тех, кому присвоен статус "иностранных агентов": в 2021 году в реестр попали как целые издания, так и отдельные журналисты. Это налагает на каждого из них много дополнительных требований – например, они теперь обязаны показывать государству свой заработок и траты и маркировать любое публичное выступление специальным заявлением. Среди тех, кого российский Минюст недавно внес в реестр иноагентов - заместитель главного редактора издания "Открытые медиа" Максим Гликин. В специальном выпуске подкаста Русской службы Би-би-си "Что это было" он рассказывает, как изменилась его жизнь после появления этой метки.