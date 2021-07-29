Подкаст "Что это было". Как статус иноагента меняет жизнь журналиста?
Подкаст "Что это было". Как статус иноагента меняет жизнь журналиста?
Российские власти активно пополняют списки тех, кому присвоен статус "иностранных агентов": в 2021 году в реестр попали как целые издания, так и отдельные журналисты. Это налагает на каждого из них много дополнительных требований – например, они теперь обязаны показывать государству свой заработок и траты и маркировать любое публичное выступление специальным заявлением. Среди тех, кого российский Минюст недавно внес в реестр иноагентов - заместитель главного редактора издания "Открытые медиа" Максим Гликин. В специальном выпуске подкаста Русской службы Би-би-си "Что это было" он рассказывает, как изменилась его жизнь после появления этой метки.
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