"На улице было бы лучше". В Ливане – крупнейший за последние сто лет кризис

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"На улице было бы лучше". В Ливане – крупнейший за последние сто лет кризис

36 минут назад

Более чем половине ливанцев не хватает денег даже на еду. В стране дефицит всего - продуктов, топлива, лекарств.

Корреспондент Би-би-си Джин Маккензи рассказывает о том, как живут самые обычные люди в Бейруте - таксист, медсестра, швея.