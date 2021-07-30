"На улице было бы лучше". В Ливане – крупнейший за последние сто лет кризис
"На улице было бы лучше". В Ливане – крупнейший за последние сто лет кризис
Более чем половине ливанцев не хватает денег даже на еду. В стране дефицит всего - продуктов, топлива, лекарств.
Корреспондент Би-би-си Джин Маккензи рассказывает о том, как живут самые обычные люди в Бейруте - таксист, медсестра, швея.
Их всех коснулся глубочайший экономический и политический кризис в стране, который пандемия и последствия масштабного взрыва в Бейруте только усугубили.