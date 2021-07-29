Прощай, салют! Могут ли шоу дронов заменить фейерверки?
Прощай, салют! Могут ли шоу дронов заменить фейерверки?
Комплексные перформансы и шоу с дронами все чаще встречаются на больших мероприятиях и церемониях.
Шоу летающих дронов может легко конкурировать с классическим салютом.
Дроны могут создавать четкие слова и сложные фигуры, а их цвет и движение легко контролировать с земли. К тому же, это более экологичный способ проведения светового шоу - по сравнению с обычной одноразовой пиротехникой.
Однако разработка и исполнение таких перформансов пока стоит больших денег.