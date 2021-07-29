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Прощай, салют! Могут ли шоу дронов заменить фейерверки?

19 минут назад

Комплексные перформансы и шоу с дронами все чаще встречаются на больших мероприятиях и церемониях.

Дроны могут создавать четкие слова и сложные фигуры, а их цвет и движение легко контролировать с земли. К тому же, это более экологичный способ проведения светового шоу - по сравнению с обычной одноразовой пиротехникой.