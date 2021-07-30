Купить билет, чтобы залезть на холм - новая достопримечательность Лондона
Купить билет, чтобы залезть на холм - новая достопримечательность Лондона
Новейшая туристическая достопримечательность Лондона вызвала проблемы в первую же неделю после открытия.
Холм у Мраморной арки на углу Гайд-парка, по словам создателей, открылся не полностью законченным. Разочарованным посетителям уже предлагают возврат денег за билеты.
Смотрите, что задумывали ландшафтные архитекторы и что в итоге увидели посетители.