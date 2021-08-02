Как в Литве начался миграционный кризис и что делают власти

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Как в Литве начался миграционный кризис и что делают власти

57 минут назад

В лагерях в Литве сейчас размещены более трех тысяч беженцев, что в 40 раз больше, чем прибыло за прошлый год. Большинство из них попало в страну с территории Беларуси.

Литовские власти обвиняют в наплыве мигрантов руководство Беларуси. И считают, что так соседи ведут с ними "гибридную войну".

13 июля парламент Литвы дал право руководству лагеря в Пабраде не выпускать никого с его территории. До этого из него могли выйти подавшие на официальный статус и не нарушавшие внутреннего распорядка беженцы.

Между тем, пребывающие там люди жалуются на условия содержания. Русская служба Би-би-си рассказывает истории беженцев, оказавшихся в Литве.