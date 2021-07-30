"Домой не собираемся": как туристы отдыхают в горящей Анталье
"Домой не собираемся": как туристы отдыхают в горящей Анталье
Четыре человека погибли во время масштабных лесных пожаров в Турции. Они вспыхнули 28 июля на юге страны.
Власти пытаются взять ситуацию под контроль. В пятницу огонь бушевал в шести провинциях из первоначальных 17.
Огонь приблизился к популярным туристическим городам, но приезжие не спешат покидать курорты.
О том, как это влияет на популярные среди русскоговорящих туристов курорты, - в материале Русской службы Би-би-си.