"Домой не собираемся": как туристы отдыхают в горящей Анталье

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"Домой не собираемся": как туристы отдыхают в горящей Анталье

час назад

Четыре человека погибли во время масштабных лесных пожаров в Турции. Они вспыхнули 28 июля на юге страны.

Власти пытаются взять ситуацию под контроль. В пятницу огонь бушевал в шести провинциях из первоначальных 17.

Огонь приблизился к популярным туристическим городам, но приезжие не спешат покидать курорты.