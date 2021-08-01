Эми Уайнхаус. Жизнь в десяти фотографиях. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
10 лет назад, 23 июля 2011 года, умерла Эми Уайнхаус - одна из самых ярких британских исполнительниц начала XXI века, обладательница многочисленных музыкальных наград и незаурядного таланта, чьи альбомы разошлись по миру многомиллионными тиражами.
Публичный образ Эми, почти всю взрослую жизнь проведшей под прицелами фотокамер, сильно отличался от того, какой ее видели и знали близкие.
Родители и друзья Эми, а также те, кому посчастливилось с ней работать, разбирают личные фотоархивы и культовые фотографии звезды. Они делятся своими историями о том, какой была ее жизнь до обрушившейся на нее ранней славы, как родился ее незабываемый образ и как она справлялась с зависимостями и неотступным вниманием прессы в последние годы жизни.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Отчаянный путь саморазрушения. 10 лет назад Эми Уайнхаус пополнила трагический "Клуб-27"
10 лет назад, 23 июля 2011 года, британская певица Эми Уайнхаус была найдена мертвой у себя дома в Кэмдене, на севере Лондона. Ей было всего 27, и она вошла в трагический "Клуб-27", рядом с такими легендарными именами в истории популярной музыки, как Брайан Джонс, Джим Моррисон, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Курт Кобейн.
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