Эми Уайнхаус. Жизнь в десяти фотографиях. Документальный фильм Би-би-си

49 минут назад

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Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

10 лет назад, 23 июля 2011 года, умерла Эми Уайнхаус - одна из самых ярких британских исполнительниц начала XXI века, обладательница многочисленных музыкальных наград и незаурядного таланта, чьи альбомы разошлись по миру многомиллионными тиражами.

Публичный образ Эми, почти всю взрослую жизнь проведшей под прицелами фотокамер, сильно отличался от того, какой ее видели и знали близкие.

Родители и друзья Эми, а также те, кому посчастливилось с ней работать, разбирают личные фотоархивы и культовые фотографии звезды. Они делятся своими историями о том, какой была ее жизнь до обрушившейся на нее ранней славы, как родился ее незабываемый образ и как она справлялась с зависимостями и неотступным вниманием прессы в последние годы жизни.