Частный бассейн напрокат: как устроить вечеринку у бассейна, если у вас его нет
Частный бассейн напрокат: как устроить вечеринку у бассейна, если у вас его нет
Рынок услуг в сфере экономики совместного потребления постоянно растет.
Теперь не обязательно быть владельцем бассейна, если хочется устроить вечеринку в купальниках или просто плавать. Сервис Swimply позволяет найти бассейн недалеко от дома и оформить его в почасовую аренду.
Онлайн-платформа уже предлагает доступ к 15 тысячам бассейнов в США, Канаде и Австралии. А в планах у авторов проекта включить частные теннисные корты, домашние тренажерные залы, кинотеатры, частные пляжи, контактные зоопарки, музыкальные студии и многое другое в список арендуемых объектов.