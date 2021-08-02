Частный бассейн напрокат: как устроить вечеринку у бассейна, если у вас его нет

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Частный бассейн напрокат: как устроить вечеринку у бассейна, если у вас его нет

20 минут назад

Рынок услуг в сфере экономики совместного потребления постоянно растет.

Теперь не обязательно быть владельцем бассейна, если хочется устроить вечеринку в купальниках или просто плавать. Сервис Swimply позволяет найти бассейн недалеко от дома и оформить его в почасовую аренду.