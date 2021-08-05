Женские обрезания в Танзании. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Турции и Германии.
Женское обрезание в Танзании запрещено. Однако в северных регионах страны многие семьи по-прежнему придерживаются варварской традиции и проводят эти калечащие операции как новорожденным девочкам, так и подросткам.
Нередко родители делают это ради выкупа, который они получают от семьи жениха, если невеста обрезана.
Этот фильм расскажет об одной из самых смелых женщин в Африке - Роби Самвелли, которая не побоялась противостоять диким обычаям и создала "Дом надежды" для девочек, которым грозит церемония обрезания, а затем - насильственное замужество.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Турции и Германии.
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