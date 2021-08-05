Семья напрокат: зачем японцы арендуют себе родственников и друзей? Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Турции и Германии.
Со стороны может показаться, что Рюити Итинокава ведет самую обычную жизнь - у него есть работа, семья и дом в пригороде Токио. А еще у него есть секрет, о котором не знает даже его жена.
Рюити - владелец компании под названием "Я хочу тебя подбодрить", где каждый желающий может снять себе семью или друзей напрокат. Такие компании набирают все большую популярность в Японии. Но зачем человеку может понадобиться снимать родственников напрокат?
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Турции и Германии.
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