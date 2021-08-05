Семья напрокат: зачем японцы арендуют себе родственников и друзей? Документальный фильм Би-би-си

58 минут назад

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Со стороны может показаться, что Рюити Итинокава ведет самую обычную жизнь - у него есть работа, семья и дом в пригороде Токио. А еще у него есть секрет, о котором не знает даже его жена.

Рюити - владелец компании под названием "Я хочу тебя подбодрить", где каждый желающий может снять себе семью или друзей напрокат. Такие компании набирают все большую популярность в Японии. Но зачем человеку может понадобиться снимать родственников напрокат?