Как инженеры создавали искусственный оазис в пустыне Сахара. Документальный фильм Би-би-си

30 минут назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Турции и Германии.

Страны Ближнего Востока и Северной Африки все чаще сталкиваются с нехваткой пресной воды, и поэтому импортируют большую часть продуктов питания.

Британский инженер Билл Уоттс и команда специалистов из разных стран Европы объединили усилия, чтобы развернуть настоящий оазис в пустыне Сахара: теплицы, работающие на опресненной морской воде и солнечной энергии, способные обеспечить близлежащие районы овощами и фруктами, пресной водой и электричеством.

Но строительство комплекса в 50-градусную жару под палящим солнцем пустыни - задача непростая, и, кажется, за каждую каплю чистой воды придется поплатиться потоками пота.