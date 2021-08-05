Как инженеры создавали искусственный оазис в пустыне Сахара. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Турции и Германии.
Страны Ближнего Востока и Северной Африки все чаще сталкиваются с нехваткой пресной воды, и поэтому импортируют большую часть продуктов питания.
Британский инженер Билл Уоттс и команда специалистов из разных стран Европы объединили усилия, чтобы развернуть настоящий оазис в пустыне Сахара: теплицы, работающие на опресненной морской воде и солнечной энергии, способные обеспечить близлежащие районы овощами и фруктами, пресной водой и электричеством.
Но строительство комплекса в 50-градусную жару под палящим солнцем пустыни - задача непростая, и, кажется, за каждую каплю чистой воды придется поплатиться потоками пота.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Турции и Германии.
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