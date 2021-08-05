Танцующие мальчики Афганистана: игра или сексуальная эксплуатация? Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен на территории России, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Турции и Германии.
В Афганистане женщинам запрещено танцевать на публике, поэтому в стране распространена традиция "бача-бази": мальчиков переодевают в женщин и заставляют их танцевать перед богатыми мужчинами. Как правило, это сироты или дети из бедных семей.
Фильм 2010 года
18+
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Фильм доступен на территории России, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Турции и Германии.
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