Цыганский конкурс красоты: это не только о принце и замужестве! Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Турции и Германии.
Каждое лето в поселении цыган Рома в Хорватии проводится конкурс красоты. Несколько смелых девушек оспаривают друг у друга право называться королевой красоты, Мисс Рома. Но что если Мисс Рома мечтает не о принце, его руке и сердце, а о том, чтобы закончить учёбу и получить профессию?
Документальный фильм Би-би-си рассказывает личные истории молодых девушек из цыганского поселения в Хорватии - и историю целого поколения молодых людей, взрослеющих в среде, не сулящей молодёжи никаких надёжных жизненных перспектив.
Фильм 2015 года
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Турции и Германии.
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