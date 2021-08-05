Цыганский конкурс красоты: это не только о принце и замужестве! Документальный фильм Би-би-си

20 минут назад

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Каждое лето в поселении цыган Рома в Хорватии проводится конкурс красоты. Несколько смелых девушек оспаривают друг у друга право называться королевой красоты, Мисс Рома. Но что если Мисс Рома мечтает не о принце, его руке и сердце, а о том, чтобы закончить учёбу и получить профессию?

Документальный фильм Би-би-си рассказывает личные истории молодых девушек из цыганского поселения в Хорватии - и историю целого поколения молодых людей, взрослеющих в среде, не сулящей молодёжи никаких надёжных жизненных перспектив.

Фильм 2015 года