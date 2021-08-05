Как я забрала подругу из ПНИ и взяла над ней опеку. Документальный фильм Би-би-си
Во время карантина 30-летняя Арина забрала свою подругу Нину из психоневрологического интерната (ПНИ). Но когда Нина не захотела возвращаться обратно, перед Ариной встал сложный вопрос - готова ли она взять опеку над взрослым человеком, всю жизнь прожившим в закрытых учреждениях.
В фильме используются кадры режиссера Максима Якубсона из цикла "Записки из Раздолья".
Режиссер Злата Онуфриева
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