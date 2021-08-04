Белорусская спортсменка Тимановская: "Когда будет безопасно, я хочу вернуться домой"
Белорусская спортсменка Тимановская: "Когда будет безопасно, я хочу вернуться домой"
Олимпийская бегунья из Беларуси, которая попросила убежища в Польше, рассказала Би-би-си, что ее действия не были формой политического протеста.
"Я люблю свою страну, и я не предавала свою страну", - сказала 24-летняя Кристина Тимановская.
Тимановская получила гуманитарную визу в Польшу и отправилась в Европу. Ее муж в настоящее время находится на Украине.