Белорусская спортсменка Тимановская: "Когда будет безопасно, я хочу вернуться домой"

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Белорусская спортсменка Тимановская: "Когда будет безопасно, я хочу вернуться домой"

27 минут назад

Олимпийская бегунья из Беларуси, которая попросила убежища в Польше, рассказала Би-би-си, что ее действия не были формой политического протеста.

"Я люблю свою страну, и я не предавала свою страну", - сказала 24-летняя Кристина Тимановская.