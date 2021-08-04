Олимпийскую чемпионку встретили в Омске песней из "Ведьмака"
Олимпийскую чемпионку встретили в Омске песней из "Ведьмака"
На Олимпиаде в Токио Виталина Бацарашкина завоевала две золотые медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 и 25 метров. Во время соревнований она носила специальный "ведьмачий медальон" из любимой фэнтези-вселенной по романам Сапковски.
Когда спортсменка вернулась на родину, дома ее встретил Омский Русский народный хор, который исполнил песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой", ставшей популярной после выхода сериала Netflix по циклу романов.