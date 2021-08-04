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Олимпийскую чемпионку встретили в Омске песней из "Ведьмака"

43 минуты назад

На Олимпиаде в Токио Виталина Бацарашкина завоевала две золотые медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 и 25 метров. Во время соревнований она носила специальный "ведьмачий медальон" из любимой фэнтези-вселенной по романам Сапковски.