Российские спортсмены о Токио-2020: "У нас можно отобрать флаг, но не любовь к России"
Российские спортсмены о Токио-2020: "У нас можно отобрать флаг, но не любовь к России"
России запретили участвовать в Олимпийских играх в Токио из-за прошлых допинговых нарушений, но более 300 спортсменов соревнуются под знаменем Олимпийского комитета России и выигрывают медали.
Это расстраивает некоторых спортсменов из других стран, которые открыто заявляют, что россияне все еще жульничают, или говорят, что их раздражает само присутствие российских спортсменов.
Но в самой России многие считают, что спортсмены наказаны - они не могут использовать национальный флаг или гимн, а российские официальные лица отвечают на критику, называя ее “нытьем проигравших”.