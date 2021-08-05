Российские спортсмены о Токио-2020: "У нас можно отобрать флаг, но не любовь к России"

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Российские спортсмены о Токио-2020: "У нас можно отобрать флаг, но не любовь к России"

43 минуты назад

России запретили участвовать в Олимпийских играх в Токио из-за прошлых допинговых нарушений, но более 300 спортсменов соревнуются под знаменем Олимпийского комитета России и выигрывают медали.

Это расстраивает некоторых спортсменов из других стран, которые открыто заявляют, что россияне все еще жульничают, или говорят, что их раздражает само присутствие российских спортсменов.