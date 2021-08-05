Как проходят встречи Тихановской с зарубежными лидерами и местными диаспорами

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Как проходят встречи Тихановской с зарубежными лидерами и местными диаспорами

40 минут назад

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в прошедшие месяцы встретилась с лидерами нескольких западных государств, включая бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена.

В августе 2021 она прилетела в Лондон, где пообщалась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и белорусской диаспорой в Великобритании.

Русская служба Би-би-си побывала на встрече Тихановской со сторонниками в Лондоне.