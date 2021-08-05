Эксклюзивное интервью Кристины Тимановской в интервью Би-би-си

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Эксклюзивное интервью Кристины Тимановской в интервью Би-би-си

41 минуту назад

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская отказалась возвращаться в Минск и попросила убежища в Европе.

Ранее Национальный олимпийский комитет Беларуси снял ее с участия в Олимпиаде и попытался насильно вывезти из Токио. Это произошло сразу после того, как спортсменка раскритиковала белорусских спортивных чиновников в "Инстаграме".