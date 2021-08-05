Эксклюзивное интервью Кристины Тимановской в интервью Би-би-си
Эксклюзивное интервью Кристины Тимановской в интервью Би-би-си
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская отказалась возвращаться в Минск и попросила убежища в Европе.
Ранее Национальный олимпийский комитет Беларуси снял ее с участия в Олимпиаде и попытался насильно вывезти из Токио. Это произошло сразу после того, как спортсменка раскритиковала белорусских спортивных чиновников в "Инстаграме".
Сейчас Тимановская находится в Польше. В эксклюзивном интервью Русской службе Би-би-си она рассказала, почему она приняла решение не лететь в Минск и попросить убежища в Европе, а также заявила, что готова оказывать помощь соотечественникам.