Подкаст "Что это было". Как спортсменка Тимановская сбежала от белорусских властей

час назад

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая раскритиковала действия олимпийской делегации своей страны и была отозвана из Токио в Минск, смогла избежать возвращения на родину. Как ей это удалось, за кого теперь будет выступать спортсменка и чем грозит белорусским спортивным чиновникам попытка насильно увезти ее с Олимпиады - рассказывает журналист Русской службы Би-Би-Си Оксана Антоненко, встретившаяся с Тимановской в Варшаве.