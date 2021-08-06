Подкаст "Что это было". Как спортсменка Тимановская сбежала от белорусских властей
Подкаст "Что это было". Как спортсменка Тимановская сбежала от белорусских властей
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая раскритиковала действия олимпийской делегации своей страны и была отозвана из Токио в Минск, смогла избежать возвращения на родину. Как ей это удалось, за кого теперь будет выступать спортсменка и чем грозит белорусским спортивным чиновникам попытка насильно увезти ее с Олимпиады - рассказывает журналист Русской службы Би-Би-Си Оксана Антоненко, встретившаяся с Тимановской в Варшаве.
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