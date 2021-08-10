Радость в Париже, слезы в Барселоне: Месси переходит в ПСЖ

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Радость в Париже, слезы в Барселоне: Месси переходит в ПСЖ

час назад

В новом сезоне Лионель Месси будет играть за французский "Пари Сен-Жермен". Игрок прилетел в Париж, чтобы подписать контракт, условия которого, как сообщается, уже обговорены. Ранее "Барселона" объявила, что 34-летний аргентинец вынужден уйти из клуба в силу финансовых и структурных препятствий.