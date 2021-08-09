"Подавитесь вы этими санкциями!" Лукашенко о спорных выборах, санкциях и Тимановской

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"Подавитесь вы этими санкциями!" Лукашенко о спорных выборах, санкциях и Тимановской

51 минуту назад

Александр Лукашенко провел "большой разговор" президента Беларуси в первую годовщину выборов августа 2020 года. Именно тогда сотни тысяч белорусов приняли участие в самых массовых акциях протеста в недавней истории страны.

Лукашенко прокомментировал разные темы - от введения новых санкций западными странами до побега олимпийской легкоатлетки и гибели белорусского оппозиционного активиста в Киеве.