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"Пришлось собраться и все бросить": интервью семьи женщин из рекламы "Вкусвилла"

32 минуты назад

Когда семье женщин предложили принять участие в рекламе сети "Вкусвилл", они были чрезвычайны этому рады. Но фотография ЛГБТ-семьи вызвала волну гомофобных комментариев и угроз. Руководство "Вкусвилла" и вовсе решило удалить фото и принесло извинения за то, что "больно задело чувства большого числа покупателей".