"Вживую это ужас": как в Якутии животных спасают от лесных пожаров

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"Вживую это ужас": как в Якутии животных спасают от лесных пожаров

16 минут назад

К началу августа 2021 года лесные пожары в России прошли 13,4 млн гектаров, подсчитали в Greenpeace.

Регионы России вводят режим чрезвычайной ситуации, а жителей пострадавших районов эвакуируют. Но спастись удается не всем: некоторые домашние питомцы и скот так и остаются в горящих деревнях.