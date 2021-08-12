"Вживую это ужас": как в Якутии животных спасают от лесных пожаров
"Вживую это ужас": как в Якутии животных спасают от лесных пожаров
К началу августа 2021 года лесные пожары в России прошли 13,4 млн гектаров, подсчитали в Greenpeace.
Регионы России вводят режим чрезвычайной ситуации, а жителей пострадавших районов эвакуируют. Но спастись удается не всем: некоторые домашние питомцы и скот так и остаются в горящих деревнях.
Группа волонтеров пришла в одно из таких сел в Якутии, чтобы спасти уцелевших животных.