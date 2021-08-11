На вейкбордах и сапбордах по затопленной Вологде. Видео

Мощный ливень 10 августа затопил Вологду. Центр города оказался под водой, а соцсети заполнились видео проплывающих по улицам машин и… вейкбордистов.

По информации местных СМИ, в результате ливней никто не пострадал.

Это не первое наводнение в России этим летом. От сильных дождей пострадали Амурская область, Краснодарский край и другие регионы, тем временем как в Якутии и Иркутской области бушуют лесные пожары.