На вейкбордах и сапбордах по затопленной Вологде. Видео

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

На вейкбордах и сапбордах по затопленной Вологде. Видео

11 минут назад

Мощный ливень 10 августа затопил Вологду. Центр города оказался под водой, а соцсети заполнились видео проплывающих по улицам машин и… вейкбордистов.

По информации местных СМИ, в результате ливней никто не пострадал.