Подкаст “Что это было”. Как изменилась Беларусь за год после протестов

16 минут назад

В августе 2020 года в Минске, а вскоре и в других городах вспыхнули самые крупные в истории современной Беларуси оппозиционные акции. Многие тысячи людей не согласились с исходом президентских выборов, на которых с официальным результатом в 80% победил Александр Лукашенко, и вышли на улицы. Что стало с этими людьми и государством, которое они пытались изменить, разбирается журналист Русской службы Би-би-си Андрей Козенко.