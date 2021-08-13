"Ты же девочка". Четыре истории борьбы женщин за свои профессии

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"Ты же девочка". Четыре истории борьбы женщин за свои профессии

минуту назад

От советских времен России досталось множество законов, среди них - список профессий, на которые официально не рекомендовано брать женщин. Устроиться по этим специальностям можно, но для этого работодатель должен приложить усилия, на которые не все готовы идти.

Самые разные женщины с 80-х годов и до нашего времени боролись за право заниматься своим любимым делом. Одна из самых значительных редакций документа вступила в силу в 2021 году - он сильно сократился, но не всем это принесло перемены.

Истории списка и женщин, на чью жизнь он повлиял, - в видео и тексте Русской службы Би-би-си.