"Ты же девочка". Четыре истории борьбы женщин за свои профессии
"Ты же девочка". Четыре истории борьбы женщин за свои профессии
От советских времен России досталось множество законов, среди них - список профессий, на которые официально не рекомендовано брать женщин. Устроиться по этим специальностям можно, но для этого работодатель должен приложить усилия, на которые не все готовы идти.
Самые разные женщины с 80-х годов и до нашего времени боролись за право заниматься своим любимым делом. Одна из самых значительных редакций документа вступила в силу в 2021 году - он сильно сократился, но не всем это принесло перемены.
Истории списка и женщин, на чью жизнь он повлиял, - в видео и тексте Русской службы Би-би-си.
Видео Марии Киселевой и Владимира Пирожкова.