"Отрезать руку за кражу". Чего добивается "Талибан" в Афганистане?

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"Отрезать руку за кражу". Чего добивается "Талибан" в Афганистане?

51 минуту назад

За несколько недель десятки тысяч афганцев были вынуждены покинуть свои дома, сотни были убиты или ранены по мере того, как "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ) продолжает набирать силу в Афганистане.

После недавнего вывода иностранных войск из страны, многие афганцы опасаются возврата к ситуации 1990-х годов, когда в стране практиковали публичные казни, за измену мужу забивали камнями, а девочкам было заказано образование.