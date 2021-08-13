"Отрезать руку за кражу". Чего добивается "Талибан" в Афганистане?
За несколько недель десятки тысяч афганцев были вынуждены покинуть свои дома, сотни были убиты или ранены по мере того, как "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ) продолжает набирать силу в Афганистане.
После недавнего вывода иностранных войск из страны, многие афганцы опасаются возврата к ситуации 1990-х годов, когда в стране практиковали публичные казни, за измену мужу забивали камнями, а девочкам было заказано образование.
Официальные представители "Талибана" настаивают, что изменились и возврата к страшному прошлому не будет. Но полевые командиры смотрят на ситуацию иначе. Корреспондент Би-би-си Ялда Хаким поговорила на эту тему с двумя высокопоставленными представителями "Талибана" - и услышала два очень разных ответа.