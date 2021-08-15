Талибы захватили Кабул. Видео
Талибы захватили Кабул. Видео
15 августа 2021 боевики движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) вошли в столицу Афганистана Кабул. Они заняли президентский дворец в центре города, а президент Ашраф Гани покинул страну.
Заметного сопротивления на подходе к Кабулу боевики не встретили, однако в некоторых районах города была слышна стрельба.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал другие страны не признавать "Талибан" законной властью Афганистана.